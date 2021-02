Waar is het scorend vermogen van FC Twente gebleven?

De enige statistiek die telt blijft voor FC Twente weer op nul staan: ‘Onszelf niet beloond’

31 januari ENSCHEDE - FC Twente deed zichzelf voor de tweede keer in een week tijd tekort in de eigen Grolsch Veste. Na de onnodige 1-0 nederlaag tegen VVV, volgde nu een 0-0 tegen Heerenveen. De meest gehoorde conclusie na afloop: ,,We hebben ons zelf niet beloond.”