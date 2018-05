Waar lagen de zwaktes van FC Twente?

CIJFERSPELENSCHEDE - FC Twente speelt volgend seizoen niet meer in de eredivisie. Wat waren op basis van cijfers de grootste zwaktes? En waar kan FC Twente moed uit putten? Dit zijn de cijfers van Twente in het afgelopen seizoen.

Aanvallend weinig precies en effectief (-)

Dat alleen Sparta Rotterdam (34) en VVV-Venlo (35) minder vaak scoorden dan FC Twente (37) is opvallend gezien de achterliggende data. Twente schoot namelijk 350 keer, hoog voor een degradant en ietwat onder het gemiddelde van de competitie. Het probleem zat echter in de verhouding van de schoten en de daadwerkelijke pogingen op doel. Bij FC Twente ging 43,7% op doel, alleen bij Roda JC was dit percentage afgelopen seizoen nog lager (42,3%). Daarbovenop was de conversie van schoten naar doelpunten bij FC Twente het laagst (10,6%) van alle teams na PEC Zwolle (10,4%).

De duelkracht van FC Twente (-)

Een veelbesproken onderwerp in eerdere edities van Cijferspel is de duelkracht van FC Twente in persoonlijke duels. Wanneer de kwaliteit van de selectie niet hoog is en het geluk niet mee zit, is het een belangrijke basisvoorwaarde dat de onderlinge duels worden gewonnen. Iets dat FC Twente gedurende het hele seizoen liet afweten. Door een matige tweede seizoenshelft heeft alleen PEC Zwolle een nog lager winstpercentage behaald (47,3%) dan FC Twente (47,6%). Het meest opvallende is daarbij dat FC Twente enorm hoog scoort op de statistieken voor kaarten en overtredingen: iets wat misschien niet onafhankelijk kan worden gezien van de lage duelkracht. FC Twente maakte na Heerenveen namelijk de meeste overtredingen en alleen NAC pakte meer kaarten (67) dan Twente (65).

De verdedigende prestaties (+/-)

Waar FC Twente voor het vertrek van René Hake nog de minste schoten op doel tegen kreeg van alle teams in de eredivisie, kantelde dit beeld volledig na de aanstelling van Gertjan Verbeek en de periode van huidig hoofdtrainer Marino Pusic. FC Twente kreeg in verhouding tot de kwaliteit van de schoten te veel doelpunten tegen dit seizoen, iets wat enerzijds toe te schrijven is aan geringe kwaliteit in het verdedigen, anderzijds speelt de toevalsfactor daarin een rol. Hoe dan ook, Twente kreeg voor een degradant opmerkelijk weinig schoten op doel tegen: slechts acht teams in de eredivisie kregen minder schoten op doel tegen dan FC Twente (179).

Ontbrekende stabiliteit (-)

Drie hoofdtrainers in één seizoen én een clubrecord verbreken als het gaat om spelers inzetten. Door het debuut van Ryan Trotman en Rashaan Fernandes tegen NAC Breda heeft FC Twente dit seizoen 31 spelers gebruikt: het hoogste aantal ooit in de clubgeschiedenis. Alleen Sparta Rotterdam gebruikte dit seizoen nog meer spelers (32) dan de ploeg uit Enschede.

Weinig wilskracht (-)

Op Feyenoord (4) na veroverde geen enkel team zo weinig punten na op achterstand te zijn gekomen als FC Twente (5). Van de 25 wedstrijden dat FC Twente op achterstand kwam werd er daadwerkelijk twintig keer verloren. Het probleem is niet iets van dit seizoen alleen, maar speelt al veel langer. Op 2 april 2016 veroverde FC Twente voor het laatst drie punten nadat het op achterstand was gekomen. Op bezoek bij Willem II werd een 2-0 achterstand omgebogen naar een 2-3 overwinning.