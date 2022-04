Waarom FC Twente ‘gewoon’ vierde kan worden

De laatste keer dat FC Twente zich serieus meldde in de top van de eredivisie is lang geleden, het seizoen 2013/2014 om precies te zijn. Toen werd de club derde, een klassering die in die jaren nog als heel normaal werd beschouwd. Opvallend detail is dat de nummer vier van destijds PSV 59 punten haalde, en dat is maar één punt meer dan het totaal van FC Twente nu na 29 duels.