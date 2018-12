Waarom FC Twente opdraait voor kosten loonbelasting spelers

Wout Brama: ‘Als we om de titel willen spelen, moet het na de winterstop beter’

10:48 ENSCHEDE - Te midden van alle opluchting en blijdschap over de knallende afsluiter van het jaar, trapte de ervaren aanvoerder op de rem. „Een zwaluw maakt nog geen zomer”, zegt Wout Brama. De overwinning op NEC was leuk en aardig, maar het moet in 2019 beter, zo luidt zijn oordeel.