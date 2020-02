Waarom overleeft geen trainer het bij FC Twente?

Elk vertrek heeft uiteraard z’n eigen verhaal en waarheid, maar één conclusie staat recht overeind: De Grolsch Veste is het trainerskerkhof van de eredivisie. Sinds Michel Preud’homme in 2012 door de voordeur afscheid nam, is geen hoofdtrainer meer op een normale manier vertrokken.



Co Adriaanse, Steve McClaren, Alfred Schreuder, René Hake en Gertjan Verbeek: ze werden stuk voor stuk ontslagen bij FC Twente. Marino Pusic werd vorig seizoen kampioen, maar omdat hij intern geen draagvlak meer had moest ook hij weg. En nu balanceert Gonzalo Garcia op het randje van de vulkaan die nimmer slaapt.