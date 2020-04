Waarom wel of niet voetballen? Ook FC Twente en Heracles hebben hun belangen

terug naar 2010 McClaren en zijn ploeg trekken zich niets aan van Demy de Zeeuw

16:14 ENSCHEDE - Mentale kracht, focus, concentratie. Hoe vaak heeft FC Twente-trainer Steve McClaren die woorden sinds zijn komst naar Enschede niet gebruikt? Hij gebruikt zijn stokpaardjes niet voor niets. De Engelsman gelooft er heilig in dat in de strijd om de titel mentale weerbaarheid doorslaggevend is.