Wanneer komt er een einde aan de vloek van Vlap bij FC Twente? ‘Niemand hoeft medelijden met hem te hebben’

FC Twente Vrouwen dankzij twee goals in slotfase toch door in de beker

FC Twente Vrouwen stond vrijdagavond in de kwartfinale van de beker lange tijd met 1-0 achter tegen Fortuna Sittard. Door een goal in de 84e minuut en eentje in blessuretijd won de thuisploeg toch nog met 2-1.