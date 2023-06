Was de goal van Cerny de mooiste van het seizoen? Ron Jans vindt van wel

Toekomst Ugalde

Dat Ugalde bij die goal was betrokken en zelf diep in blessuretijd de winnende treffer maakte, was geen toeval. De spits is sinds zijn komst in het elftal in vorm. „Alles draait om zelfvertrouwen, als je dat hebt, komen de goals”, aldus de Costa Ricaan, die nog geen idee heeft waar zijn toekomst ligt. „FC Twente wil me kopen, maar City vraagt veel geld. Misschien wel teveel voor Twente”, zegt hij. „De gesprekken met alle partijen lopen nu. Misschien word ik wel weer verhuurd aan Twente, of een andere club. Wat ik zelf wil? Ik wil spelen. Dat is het allerbelangrijkste.”