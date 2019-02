Wat er viel er bij FC Twente maandagavond allemaal op?

De keeper

Jong PSV maakte tot dusverre de meeste goals, maar het beste doelsaldo is in handen van FC Twente. Het grote verschil tussen beide teams zit ‘m in het aantal tegendoelpunten: 24 om 43 in Twents voordeel. Maandag in het onderlinge duel tussen deze twee ploegen verdedigen de Tukkers weer eens secuur en zakelijk. Ook in de laatste linie regeerde de effectiviteit. Alleen de naar links uitgeweken rechtspoot Nacho had het lastig in Eindhoven. Hij ontsnapte voor de pauze zelfs aan een tweede gele kaart. Zijn vervanger op rechts daarentegen Rafael Ramos haalde wel een voldoende. De Portugees was in de eerste seizoenshelft vaak een ongeleid projectiel, maar dit keer had hij zichzelf onder controle. Het centrale duo Christian Gonzalez en Peet Bijen was stabiel, net als doelman Joël Drommel. Dat Twente zo weinig incasseert, is ook zeker de verdienste van Drommel die tegen Jong PSV de ploeg een paar keer de helpende hand toestak. Drommel heeft zich dit seizoen ontwikkeld tot een evenwichtige keeper die mede aan de basis staat van het succes.