Wat FC Twente zo sterk maakt: ‘Zo’n teamgeest nog niet eerder meegemaakt’

Zie ze samen juichen, ook de reserves, na een overwinning. Zie ze samen vechten voor elke meter in het veld en lol hebben om het rad van fortuin dat de ervaren spits en sfeermaker Ricky van Wolfswinkel heeft gemaakt in het kader van alternatieve straffen. Dan kan het dus gebeuren dat Dimitrios Limnios voor straf in een hazenpak op het trainingsveld moet lopen, omdat hij te laat was. Of dat de jongste bediende Max Bruns de auto van trainer Ron Jans moet wassen. Schrik ook niet als je in het FBK-stadion opeens een FC Twente-speler in een balletjurkje ziet rennen. „Het klinkt misschien heel raar, maar het is een stuk teambuilding. Als team laten we zien hoe sterk we zijn door dat soort dingen als team zonder trainers te behandelen en af te handelen”, zegt Van Wolfswinkel.