Wat heeft FC Twente nog nodig voor het kampioenschap?

ENSCHEDE - Hoewel aanvoerder Wout Brama het er nog niet over wil hebben, komt voor FC Twente langzaam maar zeker de titel in zicht. Het aftellen kan beginnen. De huidige stand van zaken nader bekeken.

Tweestrijd

Met de nummer 3, Go Ahead Eagles, op een veilige afstand van vijftien punten hoeft FC Twente alleen nog maar met een schuin oog naar Sparta te kijken. De Rotterdammers, die voor het seizoen door veel insiders als de topfavoriet werden getipt, moeten in het restant van de competitie ergens elf punten gaan inhalen. Eigenlijk zelfs twaalf, want FC Twente heeft op dit moment een beter doelsaldo. Beide teams scoorden in 30 duels 62 keer, maar Twente incasseerde zes doelpunten minder.

Als je de cijfers van de beide ploegen naast elkaar legt, vallen een paar dingen op. Zo verloor Sparta een keer minder dan de lijstaanvoerder: vier om vijf keer. Het grootste verschil zit 'm in het aantal remises: Sparta speelde maar liefst tien keer gelijk. Twente overkwam het slechts driemaal.

Eindscore

79 , 79, 101, 80, 79: dit zijn niet zomaar wat getallen op een rijtje. Dit is de eindscore van de laatste vijf kampioenen van de eerste divisie. Er zit geen wetenschappelijk bewijs onder, maar de recente geschiedenis laat zien dat je met ongeveer 80 punten goed zit. Twente staat na 30 duels op 69. Sparta heeft er 58. Om op 80 punten uit te komen heeft Sparta in de resterende 8 duels minimaal 22 punten nodig. De Rotterdammers mogen onder normale omstandigheden nergens meer wat laten liggen.

Het uitzicht

Sparta kan maximaal op 82 punten uitkomen. Dat betekent dat FC Twente nog acht duels nodig heeft om daar boven te komen. Het komt erop neer dat de Tukkers in de praktijk nog vijf duels moeten winnen, maar vier zeges is normaal gesproken al meer dan afdoende. Het programma biedt Twente nog vijf optredens in De Grolsch Veste: tegen FC Den Bosch, FC Dordrecht, Telstar, Jong AZ en Cambuur. De ploeg van Marino Pusic moet nog op bezoek bij RKC, Jong Ajax en NEC. Sparta heeft zo op het eerste oog een iets makkelijker programma , maar de nummer 2 moet nog wel op bezoek bij Den Bosch.

Het weekeinde

Bij al die cruciale duels in een seizoen kunnen we het komend weekeinde ook aanvinken, want er zijn zes punten te verdienen. Na het thuisduel tegen Den Bosch treedt FC Twente maandag al aan bij het opvallend goed presterende RKC. Stel, FC Twente pakt de volle buit: dan kan de club het grote feest voorzichtig op de kalender gaan omcirkelen.