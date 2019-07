Wat viel er bij FC Twente nog meer op bij test tegen Schalke?

DE SPITSPOSITIE

Omdat de onlangs aangetrokken Emil Berggreen nog niet wedstrijdfit is, ging bijna iedereen er van uit dat Tom Boere dinsdagavond in de spits zou staan. Niet dus. Trainer Gonzalo Garcia Garcia koos voor de middenvelder Haris Vuckic. Die keus op anderhalve week voor de start van de competitie was een duidelijk signaal. Natuurlijk is er een tactische verklaring voor (tegen een sterke tegenstander is het prettig te spelen met een balvaste spits), maar het zegt ook wel iets over de posities van Boere en Jari Oosterwijk op dit moment. Oosterwijk bleef zelfs 90 minuten op de bank. Boere zei na afloop dat hij zijn plek op de bank niet zag aankomen. De Zeeuw is al een tijdje in gesprek met het Turkse Denizlispor, maar heeft de knoop nog niet doorgehakt. Als hij naar Turkije gaat moet het totale plaatje kloppen en zover is het nog niet. Bij Twente staan ze niet onwelwillend tegenover zijn vertrek, want de spits heeft nog een eenjarig contract en levert nu nog geld op. Bovendien komt er bij zijn vertrek een salarispost vrij, wat de club goed kan gebruiken om zich weer op andere posities te versterken. Bij Twente ontkennen ze dat ze Boere met zachte hand naar de uitgang duwen, maar de aanvaller kreeg in een paar dagen tijd wel enkele opvallende, niet te negeren signalen. Op de eerste werkdag van Berggreen ontving de Deen op de training meteen een hesje, en dinsdag tegen Schalke restte hem slechts een invalbeurt en stond er een middenvelder van origine op zijn plek. Die middenvelder speelde overigens prima als aanspeelpunt en verdeelstation.

SIGNAAL 2

Trainer Gonzalo Garcia Garcia bracht in de tweede helft zeven wissels. Maar net als Jari Oosterwijk kreeg Jelle van der Heyden geen speeltijd. Nadat Jesse Bosch, die van huis-uit geen middenvelder is die achter de bal speelt, wederom de voorkeur in de basis kreeg als controleur, moest Van der Heyden ook toezien dat na rust de ene na de andere jongeling in het veld werd gebracht. De vraag is dan ook: hoe groot zijn de kansen van de middenvelder nog op minuten in Enschede? Van der Heyden kan in aanleg goed voetballen, maar misschien wordt het toch eens tijd dat hij in een andere omgeving helemaal opnieuw kan beginnen. Zonder de ballast en lekker vrij in het hoofd.

Wat in de tweede helft ook duidelijk werd was dat Roemeratoe als defensieve middenvelder verder is dan Bosch. De Zeeuw mist alleen nog het gif en de snelheid van handelen.

NIEUWE NAAM