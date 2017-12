Wat viel er verder nog op bij FC Twente tegen NAC?

DE WISSEL (1)

In de schaduw van de keeperswissel voerde trainer Gertjan Verbeek nog een verandering door. De Oostenrijker Michael Liendl verloor zijn basisplaats op het middenveld aan Thomas Lam, die van achteruit doorschoof. Verbeek is al langer niet tevreden over het spel van Liendl, maar tot aan dinsdag had hij nog niet de mogelijkheid om iets anders uit te proberen. Door de terugkeer van Stefan Thesker kon hij dat dit keer wel. Twente speelde daardoor voor het eerst met het tweemansblok Danny Holla-Thomas Lam en dat zou tot aan de winterstop wel eens de nieuwe bezetting in de as kunnen zijn.

DE WISSEL (2)

Na een matige uittrap van Joël Drommel zong de B-side van NAC plagerig Jorn Brondeel toe. De Belgische doelman had er alleen niet zoveel aan, want hij zat op de bank. Uitgerekend bij het bezoek aan de club waar hij vorig seizoen zo succesvol was, werd Brondeel gepasseerd. ,,In de vijf voorgaande wedstrijden hebben we zestien goals tegen gekregen. Je zag een vertwijfelde keeper in de goal staan en dan moet je als trainer ingrijpen om de druk van de ketel te halen’’, zo motiveerde Verbeek zijn keus voor Joël Drommel. Die keerde na bijna twee jaar terug in de ploeg en was kansloos bij de enige tegentreffer. Verder werd Drommel niet echt op de proef gesteld.

DE REDDINGSBOEI

Tegen Ajax gooide hij zich in de laatste seconde voor de laatste bal van de wedstrijd en dinsdag tegen NAC riskeerde Jos Hooiveld opnieuw zijn eigen veiligheid op de valreep. En weer verrichtte de 34-jarige daarmee een cruciale redding. Overigens was Hooiveld er ook verantwoordelijk voor dat Twente in de 94ste minuut langs de afgrond scheerde, want de scrimmage zonder einde begon met een onnodige overtreding van de routinier. Maar Hooiveld, die sinds kort het slot is op de vijfmansdefensie, kwam er mee weg, net als heel FC Twente.

LEK BOVEN?