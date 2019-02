Wat zeggen statistieken over nieuwelingen FC Twente en Heracles?

Standaardsituatie-specialist in standaardsituatie-team

Mohamed Hamdaoui kon niet uitgroeien tot basisspeler bij De Graafschap na zijn transfer van Telstar afgelopen zomer: hij kwam tot slechts 114 minuten in de eredivisie. Hamdaoui bewees zijn waarde echter wel bij de beloften van De Graafschap. In 5 wedstrijden scoorde hij 6 keer. Afgelopen seizoen bij Telstar was statistisch gezien het beste seizoen in de carrière van Hamdaoui. Hij scoorde 11 keer en gaf 7 assists, terwijl hij ook beslissend was in de play-off met 2 doelpunten en één assist in twee wedstrijden. Opvallend: van de laatste 10 doelpunten voor Telstar kwamen er 4 van buiten het strafschopgebied. Vier daarvan scoorde Hamdaoui vanuit een directe vrije trap. Met Mohamed Hamdaoui haalt FC Twente een specialist binnen voor haar eigen specialisme: het scoren uit standaardsituaties.

Friday is meer dan een afmaker

Fred Friday speelde sinds begin augustus geen enkele minuut meer in welke competitie dan ook. Ook omdat hij niet meer in aanmerking kwam voor Jong AZ. Het seizoen daarvoor scoorde Friday nog 7 keer in 7 duels voor Jong AZ. In het tweede half jaar van vorig seizoen kwam Friday uit voor Sparta. Hij overtuigde weliswaar niet, maar scoorde in de eredivisie al met al toch 1 keer per 197 minuten. Ook zijn cijfers in Noorwegen zijn niet gek. Friday maakte 8 doelpunten in 14 wedstrijden in zijn laatste seizoen voor Lillestrøm SK. Friday heeft een individuele actie en is ook gevaarlijk verder terug dan het 5-metergebied. Van de laatste 10 doelpunten van Friday scoorde hij er 7 vanuit het strafschopgebied. Ter vergelijking: van Tom Boere’s laatste 10 doelpunten waren 5 vanuit een penalty en 3 vanuit het 5-metergebied. Opvallend is ook dat Friday vaak meer dan 1 balcontact gebruikt en scoort uit relatief moeilijkere situaties dan Boere, die op zijn beurt meer een afmaker is.