We blikken terug: FC Twente en de strijd om de titel

Nu de stadions leeg blijven en de live beelden van wedstrijden op televisie stilstaan, gaan wij terug in de tijd. Terug naar 2010, naar die heerlijke, spannende en intense maanden dat FC Twente op weg was kampioen van Nederland te worden. En dat ook werd.

Wij waren erbij, net als zovelen van jullie. Live, voor de tv, of in gedachten. We zagen Bryan Ruiz zo vaak in de laatste minuut scoren, dat vingertje in de lucht en we voelden samen de spanning groeien. Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn? Gaat het dan echt gebeuren? Kan FC Twente de titel pakken? Nee toch?! Het zal toch wel weer Ajax worden?

Quote We leven van wedstrijd naar wedstrijd Steve McClaren

De lach van N'Kufo

We hoorden trainer Steve McClaren keer op keer zeggen: 'we leven van wedstrijd naar wedstrijd'. Een enorm cliché inmiddels, maar in 2010 werkte het. De spelersgroep geloofde erin en beet zich in de missie vast. Elke week groeide de spanning, elke week groeide de hoop. Stel je voor dat die schaal naar Enschede komt. Stel je voor.

De schaal kwam, op 2 mei 2010, uit bij NAC. Op het moment dat het moest gebeuren, met Ajax op de hielen, speelde FC Twente misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. Wat een feest, wat een ontlading. De terugrit over de A1, urenlang dik feest. Wie herinnert zich niet de grote brede lach van Blaise N'Kufo op 3 mei. De aanvoerder hield voor al die duizenden uitzinnige fans op de parkeerplaats van De Grolsch Veste de schaal omhoog. Euforie. Alles rood.

Stoch kan niet spelen

We pakken de tijdmachine en vanaf vandaag is het weer 2010. FC Twente speelt vanavond tegen Sparta. McClaren kan geen beroep doen op Miroslav Stoch. De aanvaller heeft last van zijn lies en heup, en miste ook al de halve finale van de beker. Zijn plek wordt zeer waarschijnlijk ingenomen door Bernard Parker. Ook Wout Brama ontbreekt. De middenvelder is geschorst en wordt vervangen door Cheick Tioté.