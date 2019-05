‘We hebben weer spelers in de opleiding die FC Twente 1 kunnen halen’

Vier jaar lang was FC Twente onder 19 veroordeeld tot het spelen op het tweede plan. „Het is heel belangrijk dat we met onder 19 en 17 het komende seizoen in de eredivisie spelen”, zegt Niek Loohuis, trainer van het hoogste jeugdteam van de academie. Onder 17 speelde al in de eredivisie en wist zich het afgelopen seizoen te handhaven. „Met onder 19 speelden we de laatste jaren tegen ploegen als Alphense Boys, AFC en Alexandria. Met alle respect: daar worden de jongens niet meer beter van”, aldus Loohuis. „Het komende seizoen wordt de uitdaging met tegenstanders als Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Utrecht en FC Groningen een stuk groter.”