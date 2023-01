We mogen weer! Het prikkelt, het zindert: wat brengt 2023 voor FC Twente?

fotoserie In Beeld | Bryan Ruiz neemt op magische avond in Costa Rica afscheid van het voetbal

ALAJEULA - Met een 2-2 eindstand nam Bryan Ruiz zaterdagavond (plaatselijke tijd) afscheid van FC Twente, Alajuelense en het leven als actieve voetballer. Een prachtige avond in Costa Rica, die als een droom verliep voor de flegmatieke aanvaller die in zijn thuisland én in Twente de status van halfgod heeft. Fotograaf Ron Jonker bracht de avond in beeld. Bekijk de mooiste foto's hieronder. Het wedstrijdverslag lees je hier terug.

18 december