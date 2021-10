‘We wachten al een tijdje op Vlap en Vloet’

De bankzitter Als zelfs Valentijn aardig is voor de trainer uit Twente, dan is er echt iets bijzonders gebeurd

23 oktober De kans dat Wout Weghorst een lintje gaat doorknippen bij de opening van een vaccinatiecentrum in de dorpskerk van de hervormde gemeente van Staphorst, achtte ik een stuk groter dan dat Valentijn Driessen in De Telegraaf Erik ten Hag ooit nog eens een ‘echte Ajax-trainer zou gaan noemen. Woensdag deed Valentijn dat in ‘zijn krantje’ zonder enige gene en dan weet je dat er iets bijzonders is gebeurd in het land.