Wedstrijd Ajax - FC Twente tóch gespeeld op zondagmiddag

VIDEO FC Twente O12 dankzij eerste selectie, fans én gulle agenten naar toernooi in Turkije

3 maart HENGELO/ENSCHEDE - Ze willen dolgraag naar de Izmir Cup in Turkije, maar moeten wel hun eigen reis bekostigen. De spelers van FC Twente O12 zijn al wekenlang bezig om geld in te zamelen voor het internationale voetbaltoernooi. Dinsdagmiddag hielden zij op het trainingsveld in Hengelo een sponsorcircuit: samen met spelers van de eerste selectie werd er geld opgehaald door middel van opdrachten.