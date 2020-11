Weer een verandering in de top bij FC Twente, maar deze was verwacht

Jill Roord wil het de VS als basisspeel­ster nu wel moeilijk maken

25 november ZEIST (ANP) - Jill Roord kijkt uit naar het weerzien met de Amerikaanse voetbalsters, die vorig jaar in Lyon voorkwamen dat Oranje de wereldtitel pakte. Toen kwam de Oldenzaalse (23) in een vrij uitzichtloze situatie als invaller binnen de lijnen, inmiddels is ze - mede door de opgedane ervaring in buitenlandse topcompetities - uitgegroeid tot een volwaardige basisspeelster.