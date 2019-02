Weerden valt op bij FC Twente Vrouwen: ‘Volgende stap is Oranje’

Is Alexander Laukart de toekomsti­ge linksback van FC Twente?

5 februari GRONINGEN - Schuilt er in Alexander Laukart een toekomstige linksback? Op die vraag proberen ze bij FC Twente op dit moment een antwoord te vinden. Dinsdagmiddag in het oefenduel tegen Jong FC Groningen werd de Duitser wederom in de verdediging uitgeprobeerd. Het duel in Groningen eindigde in 2-2.