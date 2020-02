Weghorst voelt zich afgedankt door FC Twente-directeur: ‘Dolksteek in de rug’

Op 1 maart moet de intentieverklaring worden omgezet in een definitieve overeenkomst, maar met het aanstellen van Nijmegenaar Dominique Scholten (31) als manager academie hebben Heracles en FC Twente nu al een voorschot op dat ja-woord genomen. De komst van Scholten en een nog aan stellen manager technische zaken, gaat ten koste van Eric Weghorst (Manager Jeugd/Algemene Zaken) en Rob Boudrie (Manager Opleiding), die deze week te horen hebben gekregen dat er geen plek meer is in de nieuwe organisatie. Die mededeling is hard aangekomen bij het tweetal, dat al jaren in dienst is van FC Twente en de voetbalacademie. „Paul van der Kraan (de algemeen directeur van FC Twente) moet niet met het verhaal aankomen dat ze een frisse wind willen, want ik heb deze functie maar acht maanden vervuld”, zegt Weghorst.