‘Welke makreel liet Rutten nou naar Heracles gaan? Het wordt PSV, dat is toch net iets anders’

Wat te denken van de toekomst van verschillende spelers van FC Twente en Heracles en de nieuwe job bij PSV voor Fred Rutten? „Eén of andere makreel linkte hem aan Heracles, de voetbalsites maken van niets iets en twee weken later hangt er een spandoek in Almelo. En dat terwijl Rutten natuurlijk nooit naar Heracles gaat. Die gaat naar PSV en dat is toch net iets anders.” Over trainers gesproken: Erik ten Hag wordt in Engeland serieus gelinkt aan misschien wel de grootste club van de wereld Manchester United. Terwijl er nog niets rond is, hebben de eerste Engelse journalisten zich al gemeld in Twente. Oppassen geblazen dus.