Welke spelers vielen er bij FC Twente zaterdagavond in het bijzonder op?

„Alle spelers waren goed, en sommige waren zelfs geweldig”, sprak trainer Ron Jans lovende woorden. Natuurlijk was er veel aandacht voor Vaclav Cerny, de matchwinner die voor de tweede keer op rij twee keer succesvol was. Was dit de avond die de rechterspits er definitief bovenop helpt? Wat een goed gevoel met een speler kan doen, liet Cerny in de eerste helft zien. Dat uitspelen van Joey Veerman die hulpeloos op de grond viel, het hakje waarmee hij Daan Rots vrijspeelde: dat komt allemaal uit de voeten en brein van een speler die opeens vertrouwen had. Hoe diep de kritiek op zijn invalbeurt in Volendam heeft gezeten liet hij wel zien toen hij na de 1-0 in de armen vloog van de weer in genade aangenomen Virgil Misidjan. Die viel in de tweede helft in, deed dat prima en speelde zich helemaal leeg in dienst van het elftal. Niemand die het nog over zijn belabberde invalbeurt tegen Volendam had.

Volledig scherm Vaclav Cerny en Joshua Brenet vieren de zege. © Pro Shots

De beste van de avond

De beste van allemaal - en dan niet alleen van FC Twente, maar van het hele veld - was Ramiz Zerrouki. Woensdagavond na de wedstrijd tegen Excelsior merkte hij op dat hij teleurgesteld was dat zijn transfer naar Feyenoord niet was doorgegaan. Maar, zo voegde hij er aan toe, de knop moet om. Dat deed hij zaterdag op een geweldige manier en daarmee liet hij nog eens zien dat hij uit het goede hout is gesneden. Onder Feyenoord-supporters was er nodige scepsis over de kwaliteiten van de middenvelder en het gewenste transferbedrag, maar zaterdag moet hij zelfs de grootse criticasters hebben overtuigd.

Volledig scherm Matthias Kjölö gaat het duel met PSV-invaller Savio. © ANP

Quote Als je in de laatste vijftien minuten het publiek constant ‘Twente Enschede’ hoort schreeuwen, dan ben je niet moe Matthias Kjölö, Speler FC Twente

Loodzware erfenis

En dan was er nog het verhaal van een jonge Noor, Matthias Kjölö, die zich over de loodzware erfenis van de geblesseerde Michal Sadilek diende te ontfermen. Tegen Excelsior vorige week speelde hij zijn eerste volledige wedstrijd in de eredivisie, zaterdag stond hij tegenover de club waarvoor hij vijf jaar heeft gespeeld en nooit verder was gekomen dan één korte invalbeurt in het eerste elftal. De introverte, voor velen nog onbekende Kjölö speelde een dijk van een wedstrijd tegen PSV. „Ik denk dat veel mensen in Twente nu wel weten wie Matthias Kjölö is”, aldus Jans. „Ik hoop het”, antwoordde de middenvelder met het grote loopvermogen daar op. „Of ik nerveus was? Nee, in zo’n stadion, met deze supporters, kun je alleen maar genieten. Het was een geweldige wedstrijd en extra mooi omdat het tegen mijn oude club was. Als je in de laatste vijftien minuten het publiek constant Twente Enschede hoort schreeuwen, dan ben je niet moe. Dan voel je dat je alles moet geven om die wedstrijd te winnen.”

Na afloop kreeg hij in de catacomben de felicitaties van zijn oud ploeggenoten. Kjölö genoot intens, maar bleef tegelijkertijd de nuchterheid zelve. „Ik ben een rustig persoon en moet hard blijven werken op de momenten dat ik speel.”