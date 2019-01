Welke titelkandidaat in de eerste divisie heeft de beste statistieken?

Niet eerder is de hunker naar promotie bij zo veel clubs op het tweede niveau van Nederland zo groot geweest. NEC is afgehaakt, net zoals Almere City en Cambuur. Roda JC klimt langzaam uit het dal, Sparta en Go Ahead hebben al bovenaan gestaan, maar FC Den Bosch en FC Twente staan op dit moment op plaats 1 en 2. Welke kampioenskandidaat heeft de beste statistieken?

FC Den Bosch

FC Den Bosch is de verrassing van de Keuken Kampioen Divisie, maar eigenlijk ook weer niet. In Den Bosch wordt sinds dit seizoen namelijk met veel geld goed beleid gevoerd. In de Keuken Kampioen Divisie kan je daar onderscheid mee maken. Er wordt geïnvesteerd in jonge (buitenlandse) spelers, met het resultaat dat Den Bosch van alle kampioenskandidaten veruit het jongste basiselftal (23,3) heeft. Het leverde afgelopen zondag zelfs een periodetitel op. Wanneer we de cijfers van Den Bosch bekijken valt op dat het na Sparta het meeste scoort van alle kandidaten en samen met de ploeg uit Rotterdam de minste tegentreffers per wedstrijd krijgt. Toch zijn de onderliggende statistieken van de ploeg uit Den Bosch minder sterk. Op basis van de kwaliteit van de schoten werden er veel minder doelpunten voor verwacht, terwijl ook voorspeld werd dat de doelman van Den Bosch normaalgesproken vaker de bal uit zijn net zou moeten vissen.

Meest opvallende statistiek: alleen Jong FC Utrecht en Jong PSV kregen de bal middels passes minder vaak in het laatste gedeelte van het veld dan FC Den Bosch.

FC Twente

Het veldspel van FC Twente is het hele seizoen al niet goed, is de kritiek. Toch staat de Enschedese formatie slechts twee punten achter koploper FC Den Bosch. Het kan alleen nog maar beter, zou je zeggen. Vooral aanvallend is het pover, buiten de kracht uit standaardsituaties lijkt er geen structurele basis te liggen voor het creëren van kansen. Het valt en staat met individuele bevliegingen. Defensief staat FC Twente er behoorlijk goed op, het team krijgt gemiddeld nipt meer tegendoelpunten (1,04) dan Sparta en Den Bosch (beide 0,99), maar bovenal: van alle kampioenskandidaten is Twente het enige team waarvan op basis van schoten werd verwacht dat het minder tegendoelpunten zou krijgen in de eerste helft.

Meest opvallende statistiek: spelers van FC Twente zetten gemiddeld de meeste dribbels in per wedstrijd in vergelijking met andere kampioenskandidaten.

Sparta

Sparta scoort van alle kampioenskandidaten gemiddeld veruit het meest in de Keuken Kampioen Divisie (1,93), met grote dank aan aanvoerder, centrumspits en de topscorer van de competitie met 17 doelpunten: Lars Veldwijk. De selectie heeft ‘veel doelpunten’ in zich, Mohamed Rayhi behoort tot de top 10 spelers met meeste doelpunten, maar ook Halil Dervisoglu, een van de grootste talenten in de competitie, heeft de potentie nog meer goals te maken. In de hoeveelheid individuele kwaliteit die Sparta bezit schuilt direct het gevaar: net als bij Twente, is ook bij de ploeg uit Rotterdam de kritiek dat veel punten behaald zijn op basis van individuele kwaliteit. Qua programma heeft Sparta al veel lastige uitwedstrijden gehad: FC Twente, Go Ahead Eagles, Roda JC, NEC, Top Oss, Jong Ajax en Cambuur. Daar zat het grootste probleem in de eerste seizoenshelft: thuis verloor Sparta geen enkele keer (9W, 1G), in uitwedstrijden won Sparta slechts twee van de tien wedstrijden.

Meest opvallende statistiek: Sparta heeft veruit heeft hoogste winstpercentage in defensieve duels van alle teams in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles stond het langst bovenaan van alle teams: van speelronde 1 tot en met speelronde 15. Het oudste elftal van de Keuken Kampioen Divisie (25,9) is sterk in het spelen van positiespel, blijkt uit het gegeven dat Go Ahead minimaal 5% meer balbezit heeft dan alle andere kampioenskandidaten. Toch leverde dat niet veel doelpunten op in de eerste helft. Gedeelde topscorers Thomas Verheijdt en Richard van der Venne behoren met 6 doelpunten nipt tot de top 20 van topscorers, terwijl ook het gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd (1,65) ver onder het aantal doelpunten van andere kampioenskandidaten ligt. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan het eenzijdige, ineffectieve aanvalspatroon zijn. Go Ahead zet bijna vijf keer vaker voor dan alle andere teams in de competitie. Vanuit de positie waaruit de Eagles dat doen is de kans op een doelpunt niet zo groot.

Meest opvallende statistiek: geen enkel team bereikt met passes zo vaak het laatste gedeelte van het veld als Go Ahead Eagles, daarnaast neemt de ploeg plaats 2 in als het gaat om balcontacten in de 16.

Roda JC

Roda JC was gedurende de eerste seizoenshelft lang te vinden in de middenmoot van de competitie. Dat is terug te zien in de statistieken: Roda scoort in vergelijking met de andere vier ploegen de minste doelpunten (1,57) en krijgt ook nog eens de meeste doelpunten tegen (1,19). Het heeft het minste balbezit, geeft de minste voorzetten en het heeft de minste balcontacten in de 16 van de tegenstander. Wat het wel heeft is Mario Engels: na Lars Veldwijk (17) de meest scorende speler in de Keuken Kampioen Divisie (16). De productie van Roda JC leunt extreem op Engels. Aan de hand van de Duitser klimt Roda langzaam uit het dal, de statistieken zijn nog lang niet van promotieniveau, maar worden steeds beter en ook teamgenoten trekken zich aan Engels op. Roda kan zich in deze ontwikkeling ontpoppen tot outsider.

Meest opvallende statistiek: Mario Engels is verantwoordelijk voor 48,5% van de doelpuntenproductie van Roda JC.