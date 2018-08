'Wie is in hemelsnaam Pablo Ramos?'

Voor FC Twente staat vanavond de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma. Leon ten Voorde is vooral benieuwd naar de vele nieuwkomers. "Het is op dit moment één groot vraagteken. Ook de supporters van FC Twente zullen vanavond op hun formuliertje kijken om uit te zoeken wie wie is. Ik reken op een 1-1 gelijkspel." Fardau Wagenaar is optimistischer. "Het wordt 3-1 voor FC Twente."

Heracles Almelo pakte in haar eerste competitiewedstrijd een punt in de Amsterdam ArenA. Dit weekeinde wacht ADO Den Haag, dat thuis pijnlijk onderuit ging tegen promovendus FC Emmen. "De vraag is eigenlijk of Heracles nou zo goed was of Ajax zo slecht. Dit weekend krijgen we meer duidelijkheid", zegt Fardau, die verwacht dat de Almeloërs met 2-1 winnen.