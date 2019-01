Wie vielen er bij de herstart op bij FC Twente?

Joël Drommel

De doelman is vaak bekritiseerd en verguisd bij FC Twente. En lang niet altijd ten onrechte. Vorig seizoen in het jaar van de degradatie was hij nog niet klaar voor het grote werk. Ook in de eerste divisie begon hij aarzelend. Maar dat de Tukkers al vijf duels op rij ongeslagen zijn, en in die serie maar een goal tegen kregen, is ook zeker zijn verdienste. Zondag in de tweede helft in de wedstrijd tegen MVV zorgde hij er voor dat de Tukkers niet in de problemen kwamen. MVV drong aan, maar Drommel keepte sterk, was attent en straalde uit dat er voor de thuisploeg niets te halen viel.

Peet Bijen

Als je de huidige selectie langs de lat van de eredivisie legt, zijn er niet veel spelers die direct meekunnen op het allerhoogste niveau. Peet Bijen wel. De Hengeloër heeft zich in het eerste half jaar in de eerste divisie ontwikkeld tot een eredivisiespeler. Tegen MVV pakte hij na een inschattingsfout al vroeg in de wedstrijd een gele kaart, maar na rust was hij een rots in de branding die vooral in de lucht heerste. In de hele discussie rond Xandro Schenk, wordt zijn naam nooit genoemd. Dat heeft hij zelf afgedwongen.

Tim Hölscher

Voor de winterstop was hij te vaak en te makkelijk de kop van Jut bij de achterban. Tim Hölscher kon bij een deel van de supporters helemaal niets goed doen, en dat terwijl hij prima aan het seizoen begon. Maar de middenvelder moet oppassen dat hij zijn criticasters geen stok geeft om mee te slaan. Hölscher viel tegen MVV dramatisch zwak in. Slecht spelen kan, maar wat niet kan is dat hij geen moment aangaf dat hij bereid was energie in de wedstrijd te stoppen. Hölscher deed niets bij balverlies, waardoor Twente in de laatste 20 minuten met een minder op het veld stond. Hölscher liet voor het seizoen weten dat hij vooral mentaal een andere voetballer was geworden. Dat liet hij ook in de eerste maanden zien. Maar sinds hij geen basisspeler meer is, is zijn houding veranderd. Hölscher zal de knop snel om moeten zetten, anders kan trainer Marino Pusic beter gaan investeren in jonge spelers als Godfried Roemoeratoe en Mats Wieffer.

Jari Oosterwijk

De zoektocht naar een nieuwe aanvaller is nog altijd gaande bij FC Twente. Zo lang die nog niet is gevonden, is Jari Oosterwijk de nummer een. Tegen MVV hield Oosterwijk de clubtopscorer Tom Boere 90 minuten op de bank. Oosterwijk kreeg in Maastricht een kans, een kopbal die knap werd gekeerd door de doelman. Verder deed hij het aan de bal niet eens zo onverdienstelijk in de punt van de aanval. Oosterwijk zal niet snel uitgroeien tot de onbetwiste aanvalsleider, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat hij in de rangorde een plekje is gestegen.

Rafik Zekhnini