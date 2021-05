‘Wie wilt weer noar huus’: FC Twente begint met verkoop seizoenkaarten

Tukker Ola John baalt van kwijtraken basisplek bij RKC: ‘Ik had dit seizoen veel belangrij­ker moeten zijn’

11 mei RKC-trainer Fred Grim had geen andere keuze meer: hij moest gaan wisselen in zijn aanval. Want zonder goals, geen handhaving. Onder anderen Ola John (28) werd het slachtoffer. ,,Het is dit seizoen niet helemaal gegaan zoals ik wilde”, is hij eerlijk.