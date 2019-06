Wie zijn de vijf jonkies die meetrainen bij FC Twente?

Bijzonderheden: Thijs van Leeuwen is net als Casper Staring één van de spelers die nog voortkomt uit het vorige, grote scoutingsgebied toen FC Twente en Go Ahead Eagles nog een gezamenlijke opleiding hadden. Technisch vaardige speler, die het afgelopen seizoen in de onder 19 vooral voorin speelde. Is van nature meer een middenvelder.