Wie zijn er nog wel overgebleven bij FC Twente?

Joël Drommel Zonder de coronacrisis stond hij met stip bovenaan op de lijst van transfertargets. De vraag is hoe dit allemaal gaat uitpakken voor de eerste keeper van FC Twente. De club staat bij een goed bod zeker niet onwelwillend tegenover zijn vertrek. Als dat er niet komt is FC Twente onder de lat al klaar.

Jorn Brondeel Heeft nog een eenjarig contract. De Belgische keeper zal zich in de vakantie ongetwijfeld afvragen wat hij wil. Nog een jaar op de bank zitten, met een goed contract op zak, of voor minder geld ergens aan spelen toekomen?

Giorgi Aburjania

Werd vorig seizoen voor twee seizoenen gehuurd, waardoor hij nog een jaar heeft te gaan. De club zit daarmee in de maag, want Aburjania neemt een plek in de selectie in, terwijl hij normaliter geen basisspeler is.