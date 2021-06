Wierdense voetbalster Anouk Dekker vertrekt naar Braga

Oranje in Twente Messi, Martens én Yolanthe: zij schitter­den al eerder in Enschede

6 juni Het is vandaag zover: de uitzwaai-interland van Oranje wordt gehouden in... Enschede! Een bijzonder moment, zo vlak voor het EK. Toch was De Grolsch Veste eerder decor van bijzondere interlands. Over een Argentijnse superster met puberhormonen, Yolanthe en Oranje-koorts.