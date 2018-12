Wil de echte kampioen een keer opstaan?

Het zijn verwarrende tijden voor de supporters van FC Twente. Dan denk je dat je met je club in een diepe crisis zit, en dan zie je op maandagavond dat Go Ahead Eagles wordt weggespeeld door Jong PSV. En dat de nieuwe lijstaanvoerder FC Den Bosch met hangen en wurgen een puntje verovert bij Jong FC Utrecht. Terwijl de achterban moppert en klaagt, staat de Twentse club in mineur na drie nederlagen in de laatste vier duels nog altijd maar vier punten achter de koploper. Let wel, vier puntjes slechts. De optimist zal zeggen: crisis? Wat nou crisis! Alles is nog mogelijk in dat malle, dolle circus waar in de voorbije speelronde de gehele top zes niet wist te winnen. Waar in de wereld maak je dat nou mee?