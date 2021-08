Willem II akkoord met FC Twente: Tilburgers huren middenvelder Roemeratoe

FC Twente hekelt handelwij­ze kabinet en stopt per direct met verkoop seizoen­kaar­ten

2 augustus ENSCHEDE - FC Twente heeft de verkoop van seizoenkaarten per direct stop gezet. Aanleiding is het feit dat de regering vasthoudt aan de beperking van het aantal toeschouwers in de maand augustus. Ook gaan er voor de eerste thuiswedstrijd tegen Ajax op zondag 22 augustus geen kaarten in de losse verkoop.