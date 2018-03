Willem II supporters dreigen FC Twente-uit te boycotten

De Willem II supporters hebben maandagavond tijdens een overleg vastgesteld dat ze Willem II niet meer herkennen. "Onze club, onze trots dreigt door passanten ter ziele te gaan. Dit laten we niet gebeuren. Maandagavond hebben we met elkaar de handen ineen geslagen om tot actie te komen. Het kan zo niet verder", laten de supporters weten.

16 punten van kritiek

De supporters hebben een lijst opgesteld van zestien punten van kritiek. Niet alleen de teleurstellende sportieve resultaten zijn aanleiding tot het verzoek. De fans wijzen ook op een aantal incidenten die Van de Looi zwaar worden aangerekend. ,,Sinds de komst van deze trainer hangt er een negatieve sluier over het voetbal van Willem II", staat er in het statement. ,,De trainer heeft geen binding met de club of de supporters. Hij staat teleurgestelde supporters ook niet te woord."

De eindconclusie is duidelijk: "Het is vijf voor twaalf. Er zijn nog acht finales te gaan. Acht finales waarin we punten moeten pakken om Willem II te behouden voor de Eredivisie. Willem II streeft echter rechtstreeks af op de play offs of, erger nog, directe degradatie. Wij hoeven niet elke week te winnen. Wij willen wel een elftal dat vol strijd en passie het veld ingaat om het publiek voor zich te winnen. Een elftal dat duidelijk probeert te maken aan de tegenstander dat er niets te halen valt in het Koning Willem II-stadion. Een elftal dat speelt om te winnen, niet om niet te verliezen. Met de huidige technische staf gaat dit niet meer gebeuren."