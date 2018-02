Wisgerhof voetbalde met FC Twente bij -18: 'Achteraf viel het mee'

Voor FC Twente pakte het avontuur sportief gezien niet slecht uit, want de ploeg won het Europa League-duel met 0-2. ,,Maar het was wel een vreemde situatie. Tot vlak voor de wedstrijd wist je niet of er gevoetbald kon worden. We speelden ook maar voor 200 mensen in een stadion waar 80.000 man in kon. Het publiek zal nu ook niet graag in het stadion zitten.’’