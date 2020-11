Wissel topscorer Danilo symbolisch voor verloren avond FC Twente

De wissel van Danilo in de 64ste minuut gebeurde niet uit luxe. FC Twente stond in eigen huis met 2-0 achter en had doelpunten nodig, en snel ook. Daarom was het opvallend dat trainer Ron Jans z'n topscorer naar de kant haalde. Vooropgesteld: Danilo had niet z'n beste avond, maar van de drie aanvallers van FC Twente was hij tegen RKC nog de minst slechte. En als er één een goal vanuit het niets kan maken, dan is hij het wel, de geboren afmaker.