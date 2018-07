WK-koorts bij voetbalster Bente Jansen: 'Wil er alles uit halen'

ENSCHEDE - Zenuwen zijn er nog niet, maar in het hoofd van voetbalster Bente Jansen van FC Twente Vrouwen is momenteel maar ruimte voor één ding: het WK vrouwen onder 20 jaar.

De 18-jarige Bente Jansen heeft het te pakken en is zo besmet als het maar zijn kan. De WK-koorts is haar lichaam binnengedrongen en gaat de komende weken ook niet meer weg. Een wekenlange voorbereiding in Nederland, trainen in een graadje of 34, niets doet die koorts en bijbehorende glimlach nog verdwijnen. Niet zo gek ook, want met de deelname aan het WK in Frankrijk - dat zondag gaat beginnen - schrijven Jansen en haar teamgenoten historie. ,,Ik ben nog niet zenuwachtig, maar dat komt straks vast wel. Ik heb al eens een EK gespeeld, maar dit is nog groter", weet ze.

Quote Ik heb de knop gelukkig snel om kunnen zetten Bente Jansen

Goed seizoen

De Broeklandse komt uit een seizoen waarin het met FC Twente niet lukte om de landstitel te grijpen. In de kampioenspoule moesten de Tukkers hun meerdere erkennen in Ajax, waardoor de tweede plaats het eindresultaat werd. Desondanks meldde Jansen zich met een aardig gevoel bij de nationale ploeg, aangezien ze persoonlijk een redelijk tot goed seizoen doormaakte. Ze speelde 22 wedstrijden en maakte drie goals. ,,Ik ben daar wel tevreden over, maar uiteindelijk speel je voor het kampioenschap en dat is niet gelukt. Ik heb de knop gelukkig snel om kunnen zetten en me volledig kunnen focussen op het WK."

Volledig scherm Bente Jansen: ''Ik hoop dat we mooi voetbal laten zien en kunnen winnen.'' © Jurrien Schuiringa

Faillissement

De voorbereiding op het eindtoernooi had voor Jansen nog zomaar een andere wending kunnen krijgen. Terwijl zij zich optimaal prepareerde, was het bij FC Twente nog maar de vraag of er volgend seizoen überhaupt gevoetbald zou worden. Er was geld nodig om een faillissement af te wenden en uiteindelijk gebeurde dat. ,,Ik heb daar niets van meegekregen. Na het seizoen heb ik me er gelijk voor afgesloten. Wat ik weet, is dat de meiden weer aan het trainen zijn en dat er een goed vooruitzicht is. Misschien dat mijn ouders zich er druk om hebben gemaakt, maar ik niet."

Volledig scherm ''Deze leeftijdscategorie is voor de eerste keer op een WK, dus we moeten wat voorzichtig zijn'', aldus Jansen. © Lars Smook

Voorzichtig

Op het WK wacht voor Nederland een groepsfase met Nieuw-Zeeland, Ghana en gastland Frankrijk. De eerste twee zijn grote onbekenden, Frankrijk kent de ploeg van een eerder EK. Bondscoach Michel Kreek riep eerder al dat de Fransen de grote favoriet zijn en ook Jansen is wat dat betreft voorzichtig. ,,Deze leeftijdscategorie is voor de eerste keer op een WK, dus we moeten wat voorzichtig zijn. Ik hoop dat we mooi voetbal laten zien en kunnen winnen. We willen er in ieder geval alles uithalen."