Wout Brama: ‘Als we om de titel willen spelen, moet het na de winterstop beter’

ENSCHEDE - Te midden van alle opluchting en blijdschap over de knallende afsluiter van het jaar, trapte de ervaren aanvoerder op de rem. „Een zwaluw maakt nog geen zomer”, zegt Wout Brama. De overwinning op NEC was leuk en aardig, maar het moet in 2019 beter, zo luidt zijn oordeel.

Brama merkte vrijdagavond de hunkering in het stadion. Het verlangen naar een driepunter en een leuke avond was groot. De ontlading na afloop was dan ook begrijpelijk, vond hij. Eindelijk had de aanhang weer eens een aantrekkelijke wedstrijd gezien. „Je gaat nu met een goed gevoel de kerst in”, sprak Brama.

Omdat het laatste vaak het langste blijft hangen in sport. Zo werkt het nou eenmaal. „Het meest positieve is dat de organisatie wat beter staat en dat we nu al drie keer op de nul hebben gespeeld”, aldus Brama. Hij zei het niet, maar dat laatste heeft zeker te maken met de komst van Xandro Schenk in de ploeg. Met Schenk naast Peet Bijen in de hart van de defensie is het achterin minder chaotisch. En dat terwijl Schenk maandenlang werd genegeerd en geen minuut in actie kwam. Schenk kreeg onlangs zijn kans na de schorsing voor Christian Gonzalez.

Tweede

Door de overwinning staat Twente op dit moment op een gedeelde tweede plaats met maar een punt achterstand op koploper Go Ahead Eagles. FC Den Bosch kan er zaterdag nog overheen komen als het weet te winnen van Roda JC. Door alle resultaten op vrijdagavond staat Twente er goed voor, ondanks een roerige eerste seizoenshelft, waarin het spel meestal te wensen overliet en de kritiek groot was. Dat biedt dus perspectief voor het vervolg van het seizoen, want wat als Twente ook nog eens goed gaat spelen? Met het oog op dat tweede deel van het seizoen, blijft Brama nuchter en realistisch.