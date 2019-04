Wout Brama brengt spoedbezoek aan sportarts Müller-Wohlfahrt

Brama reist dinsdag op en neer. Hij keert ‘s avonds alweer terug naar Nederland. Het is zeer de vraag of Brama komende vrijdag tegen Jong Ajax in actie kan komen. Twente kan in Amsterdam de titel in de eerste divisie binnenhalen. Twee dagen later wacht het thuisduel tegen Jong AZ. ,,Ik ga naar München om mijn herstel te bevorderen”, zegt Brama. ,,En dan is het afwachten hoe ik er voor sta. Als ik een injecte krijg, moet ik sowieso een paar dagen rust nemen en dan is vrijdag te vroeg. Maar misschien komt er een andere oplossing, en kan ik bij een gunstige stand wellicht nog even tien minuten meedoen.”