Wout Brama dichtbij rentree

ENSCHEDE - Wout Brama hoopt zondag in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard zijn rentree te maken in de wedstrijdselectie. De laatste keer dat de aanvoerder van FC Twente op het veld stond was op 22 april in de kampioenswedstrijd tegen Jong AZ.

Brama had in die periode last van beide achillespezen, maar speelde ondanks de pijn gewoon door. ,,Ik heb daar nooit spijt van gehad, maar ik heb daar later wel de tol voor betaald", zei Brama daar over.

De middenvelder miste de gehele voorbereiding en dacht in eerste instantie dat het nog wel een hele tijd zou duren. Maar de laatste weken gaat het de goede kant op. ,,Ik train nu al drie weken zonder problemen met de groep mee”, aldus Brama. ,,En naderhand heb ik ook nergens last van, ook niet van andere pijntjes in het lichaam.” Iets meer dan een maand geleden zwom Brama nog baantjes in het Twentebad om zijn achillespezen te ontlasten. ,,Maar sindsdien is het heel goed gegaan. Ook in de fysieke belasting kan ik alles aan. Qua afstanden afleggen zit ik op dit moment bij de top 4, zo laten de datametingen zien. Ik heb het er nog niet met de trainer over gehad, maar als het mij ligt zit ik zondag weer bij de selectie.”