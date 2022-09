Wout Brama en Jeroen van der Lely zijn wel benieuwd naar het ‘intelligente gelul over voetbal’

FC Twente mist Michel Vlap in topper tegen PSV

ENSCHEDE - FC Twente-trainer Ron Jans moet in het topduel tegen PSV opnieuw improviseren. In de verdediging keert Robin Pröpper weliswaar terug, maar Michel Vlap en Sem Steijn zijn nog niet voldoende hersteld van hun hersenschudding. Zoals bekend is Michal Sadilek ook een tijdje uit de roulatie.

