Wout Brama is de chef op het Twentse middenveld van FC Twente

‘Als een jonge speler beter is, dan moet hij spelen’. De voorbereiding liep op z'n eind toen Wout Brama rustig de tijd nam zijn plek in de selectie eens nader te beschouwen. Het was Roemeratoe of Brama, zo was de veronderstelling bij velen. Ondertussen merkte trainer Ron Jans merkte op ze ook prima samen kunnen spelen. De oefenmeester zei het niet zonder reden, zo blijkt nu.