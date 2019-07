Wout Brama niet mee op trainingskamp FC Twente

Al bijna een miljoen voor spelers­fonds FC Twente

6 juli ENSCHEDE - FC Twente heeft in tien dagen 975.000 euro opgehaald voor het spelersfonds. De club praat nog met sponsors, die overwegen in totaal 350.000 euro te investeren. Het geld wordt gebruikt voor salarissen van aan te trekken spelers, die transfervrij zijn of worden gehuurd.