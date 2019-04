Wout Brama niet meer in actie dit seizoen

Brama liep al tijden op zijn tandvlees, omdat de blessure nauwelijks herstelde. Hij trainde in de voorbije weken ook nauwelijks, maar omdat de ploeg hem hard nodig had op weg naar het kampioenschap kwam hij in de duels tegen Telstar en Jong AZ toch in actie. Na de benauwde 1-0 winst op Telstar zei Brama ‘dat de promotie belangrijker was dan zijn achillespezen’. In de week voor het kampioensduel tegen Jong AZ bracht hij in München nog een bezoek aan de kliniek van de bekende sportarts Müller-Wohlfahrt. De routinier hield het maandag 90 minuten vol, en als beloning ontving hij niet veel later de kampioensschaal.