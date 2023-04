Wout Brama scoort en dus wint FC Twente van Vitesse

Als Wout Brama scoort, dan wint FC Twente altijd, zo luidt een gevleugelde uitspraak binnen de club. Woensdagmiddag kwam het in elk geval weer eens uit. De aanvoerder maakte de enige treffer in het oefenduel tegen Vitesse: 1-0.

„Scorende middenvelders hebben we nodig”, zo grapte Michel Vlap toen hij achter Wout Brama in de rust naar de kleedkamer liep. De middenvelder Vlap verwees daarmee met een knipoog naar zijn eigen, veelbesproken droogte, die bijna een jaar duurde in de competitie. Onlangs tegen Cambuur maakte hij eindelijk een einde aan zijn improductiviteit, in datzelfde duel werd Brama gehuldigd voor zijn 300ste competitieduel in het shirt van FC Twente.

Vingers in de lucht

„Wanneer mijn laatste treffer was? Dinsdag op de training”, zo gooide Brama er ook maar een dolletje achteraan. Zijn doelpunt tegen Vitesse, achter gesloten deuren op het trainingscomplex in Hengelo, mocht er trouwens zijn. Na een inzet van Manfred Ugalde, joeg hij de rebound van afstand in het doel. Tot grote hilariteit van zijn ploeggenoten die niet meespeelden, vierde de zelden scorende Brama zijn doelpunt knielend, met beide vingers in de lucht. Even later was hij zelfs dichtbij zijn twee treffer van de middag, maar die inzet van afstand werd ternauwernood gekeerd door de goalie van Vitesse.

Opvallend centrum

Brama speelde tegen Vitesse een helftje mee in een ploeg, die voor rust bestond uit de reserves. Ook de Arnhemmers traden aan met hun B-keus. FC Twente was bijna de gehele wedstrijd de betere en moest alleen in de eindfase een paar kansen toestaan.

Het meest opvallend was de bezetting van het centrum achterin. Daar maakte Mees Hilgers zijn rentree, met naast hem jeugdinternational Juliën Mesbahi.

Opstelling FC Twente: El Maach; Sampsted; Hilgers (32.Pleguezuelo), Mesbahi, Salah-Eddine (80. Smal); Brama (46. Sadilek), Kjølø, Steijn (63. Vlap), Cleonise (74. Cerny), Ugalde (63. Misidjan), Rots.

