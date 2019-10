Wout Brama scoort tegen Willem II eindelijk zijn eerste goal voor FC Twente

Brama was toen al vijf jaar speler van FC Twente en had al meer dan honderd competitieduels voor de Tukkers op zijn naam staan. Scoren wilde alleen nog niet lukken, tot aan 28 november 2009. Het duel Willem II - FC Twente was nog geen tien minuten oud, toen Brama FC Twente fraai op voorsprong schoot. Vrijwel uit stand krulde hij de bal over Willem II-doelman Niki Mäenpää heen. Willem II maakte gelijk, maar FC Twente won toch door doelpunten van Miroslav Stoch en Bryan Ruíz. FC Twente pakte uiteindelijk de titel in dit seizoen.