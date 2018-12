Wout Brama voelde zich vrijdagavond net een brandweerman

ENSCHEDE - Wout Brama keek vrijdagavond naar de klok en dacht dat hij er al bijna een hele wedstrijd op had zitten. In werkelijkheid was FC Twente-Jong Ajax toen 15 minuten onderweg. „Ik heb de avond brandjes moeten blussen”, verzucht de routinier, die uiteindelijk ook handen en voeten tekort kwam (2-5).

Brama beleefde een keer eerder zo’n rampzalige avond in zijn loopbaan. „Dat was vorig seizoen in Australië toen we (Central Coast Mariners, red.) op de laatste speeldag met 8-2 verloren van de grote rivaal. Maar nu gebeurde het bij een club waar het ergens om gaat”, doelt hij op FC Twente, dat smacht naar een terugkeer in de eredivisie, maar op dit moment kansloos is tegen een tienerelftal van Ajax. De vernedering in eigen huis was de derde nederlaag in vier duels.

Organisatie

Twente kreeg vrijdagavond 31 schoten te verwerken en dat zijn cijfers die veel, zo niet alles zeggen. Ze geven onder meer aan dat er in alle linies dramatisch is verdedigd en dat er veel te veel ruimte is weggegeven. Dat heeft te maken met de individuele prestatie van spelers die verzaken, maar ook met de organisatie binnen het elftal. Die klopte tegen Jong Ajax van geen kant, en dat was niet voor het eerst. „We hebben geen controle in wedstrijden”, beseft Brama. Het ontbreekt het elftal aan tactische rijpheid, discipline en het houvast van de zijkant.

De spelers vliegen alle kanten op en hebben geen oog voor het algehele belang. Er is geen raamwerk, geen fundament om in tijden van tegenwind op te kunnen leunen. Het gevolg is dat Twente zelden compact staat. Omdat er in het eilandenrijk FC Twente niet voldoende wordt samengewerkt en spelers zichzelf verliezen in frustratie, valt het elftal regelmatig in stukken uiteen.