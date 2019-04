Wout Brama vraagteken bij FC Twente

ENSCHEDE - Het is twijfelachtig of Wout Brama vrijdag in actie kan komen bij FC Twente in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De aanvoerder kampt al tijden met pijnlijke achillespezen. Daardoor miste hij afgelopen maandag ook het duel bij RKC (4-1 verlies).

Door die nederlaag - de eerste sinds 30 november - kwam er na 16 duels een eind aan een ongekende reeks, waarin slechts een keer werd gelijkgespeeld. Verder werd er alleen maar gewonnen. „Winnen verveelt nooit, en verliezen went nooit”, zegt trainer Marino Pusic.

Volgens de oefenmeester heeft de ploeg het verlies in Waalwijk weggestopt. „Het voelt misschien wat onwerkelijk, maar het is ‘no big deal’. We hebben nog altijd een comfortabele voorsprong. Ik heb de afgelopen dagen niets van extra spanning gemerkt.” Met nog 6 duels te gaan koestert Twente een marge van 8 punten op Sparta. De nummer twee wacht vrijdagavond de lastige uitwedstrijd bij FC Den Bosch.

Alerter

Zelf treft Twente Dordrecht. „Het komt ons niet vanzelf aanwaaien, dat heeft de wedstrijd bij RKC ons wel geleerd”, aldus Pusic. „Aan de bal hebben we vooral rust prima gespeeld. We hebben ook veel kansen gehad, maar we hebben slecht verdedigd. Normaal gesproken is dat onze kracht. Dan kun je wel zeggen dat wij de goals ongelukkig tegen kregen, maar we hebben RKC daar ook toe uitgenodigd. Tegen Dordrecht zullen we alerter moeten zijn.”