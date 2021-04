Wout Weghorst: ‘Ooit wil ik graag voor FC Twente spelen’

ENSCHEDE - Wout Weghorst beleeft op dit moment hoogtijdagen. Grote kans dat grote clubs zich in de zomer bij Wolfsburg gaan melden. Toch heeft de spits uit Borne één club echt specifiek op zijn lijstje staan. „Ik ben van jongs af aan altijd FC Twente-supporter geweest dus dat is voor mijn boek wel prachtig om ook nog eens voor die club te spelen”, zo laat hij in een interview met ESPN weten. „Dat is ook nog een doel dat ik heb.”

Weghorst, wiens vader in de Raad van Commissarissen van FC Twente zit, speelde ook nooit in de opleiding van FC Twente. Hij bereikte de top via een omweg, die leidde langs DETO, het tweede elftal van Willem II en Emmen. Ook in Drenthe had hij geen basisplaats toen Heracles hem oppikte.

MVP van Duitsland

Weghorst is op dit moment de MVP van de Bundesliga, de speler met de meeste goals in combinatie met assists. Woensdagavond tegen Stuttgart was hij goed voor zijn twintigste treffer van het seizoen. In de Sportschau noemde de verslaggever hem de beste kopper van de competitie. Wolfsburg won met 3-1 en staat op een plek die recht geeft op de Champions League. Zaterdag volgt de kraker tegen de directe concurrent Dortmund.

De kans is groot dat Weghorst in de komende zomer wordt begeerd door meerdere clubs. Afgelopen jaar was er al interesse van Tottenham Hotspur. Als het ooit tot een entree in De Grolsch Veste komt, dan zal dat nog wel even duren. In de voorbije zomer had de 28-jarige al een prijskaartje van 28 miljoen euro om de nek. „Je kunt niet in de toekomst kijken”, zegt Weghorst. „Maar het zou leuk zijn als ik straks voor twee mooie clubs in het oosten (Heracles en FC Twente) heb gespeeld.”