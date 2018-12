Xandro Schenk: ‘Benieuwd of ik vrijdag speel’

Schenk speelde dit seizoen tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Sparta. Daarna kwam hij totaal niet meer in het stuk voor, tot Cristian Gonzalez onlangs tegen Jong Ajax rood kreeg en drie duels moest toekijken. Schenk nam de plek van de Uruguayaan over.

De oud-speler van Go Ahead Eagles doet dat naar behoren. De cijfers laten dat ook zien. FC Twente kreeg in de laatste drie duels slechts één treffer tegen. Dinsdag scoorde Schenk zelf. ,,Ik vind dat het lekker gaat", vertelt Schenk na afloop van het duel tegen RKC. De grote vraag is of hij vrijdag, als Gonzalez zijn schorsing erop heeft zitten, opnieuw naast Bijen staat. ,,Ik vind dat ik het heb verdiend, maar het is aan de trainer. Ik ben in ieder geval blij dat ik speel de laatste duels. Het geeft een goed gevoel zo vlak voor kerst.”